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Дизайнер назвала причину конфуза с платьем французской фигуристки
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Дизайнер назвала причину конфуза с платьем французской фигуристки 

Рамблер 20 февраля 2018
Фото: EPA
Дизайнер рассказала «Московскому комсомольцу», почему на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане с французской фигуристки Габриэлы Пападакис слетело платье.
По мнению дизайнера спортивных костюмов для фигуристов Наталии Гладовой, платье Пападакис изначально было с дефектом, а именно с «неудачным» замком на застежке, которая крепилась на шее.
«Очевидно, накосячил портной», — уверена она.
Гладова отметила, что за подобные «косяки» судьи наказывают фигуристов. Она полагает, что именно это могло стать причиной того, что французская пара выиграла лишь серебряную медаль в танцах на льду, уступив первое место канадцам Тессе Вирту и Скотту Мойру.
Накануне во время исполнения короткой программы платье Габриэлы Пападакис расстегнулось, обнажив грудь спортсменки. Российские СМИ сравнили этот инцидент со сценой из фильма Алексея Учителя «Матильда», во время которой балерина Матильда Кшесинская не успела поймать сползшую пачку, впервые танцуя перед будущим императором Николаем II.
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