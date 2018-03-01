Тутберидзе: Загитова и Медведева прошли «путь самураев»

Тутберидзе: фигуристки Загитова и Медведева добились успеха на ОИ, пройдя «путь самураев»

"Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР). Она помогла нам пройти путь самураев, когда мы сталкивались с ежедневными проблемами, — сказала Тутберидзе. — Я не могу решать проблемы, могу лишь выйти на лед и дать указания, а без таких людей, как Александр Коган (генеральный директор ФФККР — прим. ТАСС), Александр Горшков (президент федерации — прим. ТАСС) ничего бы не получилось. Я только работаю, тренирую и поправляю". Загитова и Медведева выиграли на Олимпиаде по две медали: серебро в командном турнире и золото и серебро соответственно в одиночном катании.

По словам тренера, чтобы подойти в хорошей форме к Олимпийским играм, нужно отказаться от всех благ. "Выходной день нужен для того, чтобы подойти к следующему дню и к результату", — отметила она.