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Медведева: Загитова всё заслужила своим трудом
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Медведева: Загитова всё заслужила своим трудом 

Чемпионат.com 21 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась впечатлениями от короткой программы на Олимпийских играх — 2018. Она заняла второе место, уступив Алине Загитовой, побившей её мировой рекорд.
«Главное — не позволить себе испытывать волнение. Я стараюсь вообще не думать о том, что для России это может быть первая золотая медаль на Олимпиаде. Думаю только о своём выступлении. Не сказала бы, что результаты Загитовой в этом году удивили. Я вижу, как усердно она работает каждый день. Она всё заслужила своим трудом», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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