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Критиковавшая Загитову американка выступила с признанием
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Критиковавшая Загитову американка признала неспособность повторить ее программу 

Lenta.ru 27 февраля 2018
Американская фигуристка Эшли Вагнер, выступившая с критикой в адрес россиянки Алины Загитовой, не отказалась от своих слов, но выразила олимпийской чемпионке уважение. Она написала об этом в свой Twitter.
>> «Это не выступление»: американка раскритиковала Загитову
«Я получаю много ответов на мой комментарий по Загитовой, поэтому объясню свою позицию еще раз. Я не думаю, что перегрузка программы прыжками делает ее артистичной и сбалансированной. При этом я не могу исполнить программу, где все прыжки стоят в конце, и признаю, что это впечатляет», — отметила Вагнер.
Американка добавила, что каждый имеет право на свое мнение.
«Я бесконечно уважаю любого спортсмена, который сумел выдержать давление на Олимпиаде. Поздравления молодой чемпионке, это удивительное достижение!» — сказала она.
26 февраля Загитова предложила Вагнер повторить ее программу, представленную на Олимпийских играх в Пхенчхане. 15-летняя россиянка стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, обойдя соотечественницу Евгению Медведеву, завоевавшую серебряную медаль. Также Загитова получила серебро в командных соревнованиях.
Вагнер раскритиковала программу Загитовой в начале Олимпиады. По мнению американки, российская фигуристка намеренно оставляла прыжки на вторую половину выступления, где за их успешное исполнение начисляется больше баллов. Сама Вагнер не принимала участия в Играх, не сумев преодолеть национальный отбор.
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