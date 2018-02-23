Первый триумф России: Загитова удивилась победе

Загитова испытала приятное удивление, когда осознала победу на Олимпиаде

Российская фигуристка Алина Загитова испытала приятное удивление, когда поняла, что стала олимпийской чемпионкой. Об этом она сказала журналистам.

"Я удивилась, это было приятное удивление. Я рада, что справилась. Но пока нет медали, я не ощущаю, что выиграла. Я сделала все, что могла", — сказала Загитова. Загитова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. По сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 239,57 балла. Серебро завоевала россиянка Евгения Медведева (238,26).

"Рада, что я смогла показать, все, что мы делали с тренерами. Мы очень много работали. Эта Олимпиада запомнится мне", — добавила Загитова.

По словам спортсменки, перед произвольной программой она чувствовала, что у нее нет права на ошибку.

"Это давало и стимул, и волнение. Я выходила, руки дрожали, а тело запомнило то, что мы делали на тренировках. И оно все делало само", — сказала она.

Загитова принесла команде олимпийских атлетов из России первое золото на Олимпиаде в Пхёнчхане.