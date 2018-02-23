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Первый триумф России: Загитова удивилась победе
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Загитова испытала приятное удивление, когда осознала победу на Олимпиаде 

ТАСС 23 февраля 2018
Фото: ТАСС
Российская фигуристка Алина Загитова испытала приятное удивление, когда поняла, что стала олимпийской чемпионкой. Об этом она сказала журналистам.
Загитова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. По сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 239,57 балла. Серебро завоевала россиянка Евгения Медведева (238,26).
"Я удивилась, это было приятное удивление. Я рада, что справилась. Но пока нет медали, я не ощущаю, что выиграла. Я сделала все, что могла", — сказала Загитова.
"Рада, что я смогла показать, все, что мы делали с тренерами. Мы очень много работали. Эта Олимпиада запомнится мне", — добавила Загитова.
>> Россия завоевала первое золото на Олимпиаде
По словам спортсменки, перед произвольной программой она чувствовала, что у нее нет права на ошибку.
"Это давало и стимул, и волнение. Я выходила, руки дрожали, а тело запомнило то, что мы делали на тренировках. И оно все делало само", — сказала она.
Загитова принесла команде олимпийских атлетов из России первое золото на Олимпиаде в Пхёнчхане.
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