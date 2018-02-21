Авербух: Загитова и Медведева не имеют права на ошибку в произвольной программе на ОИ

У российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой не будет права на ошибку в произвольной программе на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Такое мнение ТАСС высказал российский хореограф, серебряный призер Олимпиады в Солт— Лейк-Сити в танцах на льду Илья Авербух

"Мы увидели выступления двух выдающихся фигуристок, двух умниц, которые показали свои стальные нервы и потрясающую подготовку, потому что такие уверенные прокаты могут быть только при колоссальной работе на тренировках, — отметил Авербух. — Поэтому здесь я бы больше даже говорил о тренерском штабе спортсменок, потому что вывести на пик формы двух девочек, которые покорили многих, нужно было суметь. И если Женя нас уже приучила к рекордам и запредельным оценкам, то Алина смогла прыгнуть чуть выше головы. Вся борьба еще впереди, она будет очень серьезной, разница в один бал чисто символическая, и девочки не имеют права ошибаться". В среду Загитова с мировым рекордом одержала победу в короткой программе, показав результат 82,92 балла. Медведева заняла второе место (81,61).

"Я три года работал с Женей в качестве хореографа, и я болею, переживаю за нее в этой дуэли. Хотя, конечно, я переживаю за все российское фигурное катание, поэтому буду рад любой чемпионке из нашей страны", — заключил собеседник агентства.

Спортсменки представят произвольную программу 23 февраля. Олимпиада-2018 завершится 25 февраля.