Организм сдулся. Отец о состоянии Загитовой

Отец олимпийской чемпионки Алины Загитовой в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» рассказал, что после победы спортсменка простудилась.
По его словам, из Южной Кореи она приехала «уже в маске», и сейчас лежит с температурой 38,5, которую они стараются сбивать.
«Весь сезон организм терпит, все сезон он собран, закончилась Олимпиада, организм сдулся», — объяснил отец девушки.
15-летняя Алина Загитова — чемпионка России и Европы 2018 года. В 2017-м она выиграла в финале Гран-при 2017 года, тогда же стала чемпионкой мира среди юниоров. В 2018 году на Олимпиаде в Пхёнчхане завоевала «золото» в личных соревнованиях и «серебро» в командных соревнованиях.
Россиянки Загитова и Евгения Медведева были главными конкурентками в борьбе за олимпийское «золото». В итоге высшая награда досталась Загитовой, которая обошла Медведеву в короткой программе (82,92 балла против 81,61 балла).