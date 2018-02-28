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Организм сдулся. Отец о состоянии Загитовой
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«Организм сдулся»: отец Загитовой рассказал о ее болезни 

Рамблер 28 февраля 2018
Отец олимпийской чемпионки Алины Загитовой в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» рассказал, что после победы спортсменка простудилась.
По его словам, из Южной Кореи она приехала «уже в маске», и сейчас лежит с температурой 38,5, которую они стараются сбивать.
«Весь сезон организм терпит, все сезон он собран, закончилась Олимпиада, организм сдулся», — объяснил отец девушки.
15-летняя Алина Загитова — чемпионка России и Европы 2018 года. В 2017-м она выиграла в финале Гран-при 2017 года, тогда же стала чемпионкой мира среди юниоров. В 2018 году на Олимпиаде в Пхёнчхане завоевала «золото» в личных соревнованиях и «серебро» в командных соревнованиях.
Россиянки Загитова и Евгения Медведева были главными конкурентками в борьбе за олимпийское «золото». В итоге высшая награда досталась Загитовой, которая обошла Медведеву в короткой программе (82,92 балла против 81,61 балла).
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