Организм сдулся. Отец о состоянии Загитовой

«Организм сдулся»: отец Загитовой рассказал о ее болезни

Отец олимпийской чемпионки Алины Загитовой в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» рассказал, что после победы спортсменка простудилась.

«Весь сезон организм терпит, все сезон он собран, закончилась Олимпиада, организм сдулся», — объяснил отец девушки. По его словам, из Южной Кореи она приехала «уже в маске», и сейчас лежит с температурой 38,5, которую они стараются сбивать.

15-летняя Алина Загитова — чемпионка России и Европы 2018 года. В 2017-м она выиграла в финале Гран-при 2017 года, тогда же стала чемпионкой мира среди юниоров. В 2018 году на Олимпиаде в Пхёнчхане завоевала «золото» в личных соревнованиях и «серебро» в командных соревнованиях.