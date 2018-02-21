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«Выгнала меня»: Загитова рассказала об отношениях с Тутберидзе
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«Выгнала меня»: Загитова рассказала об отношениях с Тутберидзе 

Рамблер 21 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Загитова рассказала, как ее выгоняла тренер Тутберидзе
Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что несколько лет назад тренер Этери Тутберидзе выгоняла ее из-за «плохой» работы на тренировках. Об этом сообщает РИА Новости.
Загитова рассказала, что три года назад во время Спартакиады получила переломы ноги, но смогла восстановиться.
«А выгнала меня Этери Георгиевна за то, что я, видимо, плохо тренировалась», — отметила фигуристка.
Она рассказала, что уже собиралась уезжать домой и пришла поблагодарить тренера, когда Тутберидзе сказала ей: «Можно попробовать еще продолжить работу».
Ранее за короткую программу в одиночном катании на Олимпиаде-2018 российская фигуристка Евгения Медведева получила 81,61 балла. Этот показатель стал новым мировым рекордом. Однако через 20 минут Загитова побила рекорд Медведевой, получив 82,92 балла.
По данным Championat.com, после выступления Загитова сказала, что конкуренция подстёгивает ее «идти дальше». При этом она подчеркнула, что они с Медведевой «в первую очередь друзья, а только потом соперники».
Произвольную программу в одиночном катании фигуристки покажут 23 февраля.
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