Американские СМИ раскрыли секрет Загитовой и Медведевой

Американские СМИ раскрыли секрет доминирования Загитовой и Медведевой

«Одной из причин доминирования фигуристок из России является тот факт, что они отлично поняли, как работает судейская система в данном виде спорта. Большинство фигуристов равномерно распределяют прыжки по программе, в то время как россиянки ставят их в конец, за что получают больше баллов. Также все трое российских фигуристок — Загитова, Медведева и Сотскова — исполняли прыжки с поднятыми над головой руками, что также гарантирует бонус», — считают в ESPN. Американские журналисты рассказали, за счёт чего российские фигуристки Алина Загитова Евгения Медведева успешно выступили в короткой программе на XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Как сообщается на сайте издания ESPN, секрет успеха российских спортсменок кроется в понимании судейской системы в фигурном катании.

Загитова и Медведева поочерёдно установили мировые рекорды в короткой программе на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что в сети восхитились выступлением Загитовой и Медведевой в короткой программе на ОИ-2018.