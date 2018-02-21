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Американские СМИ раскрыли секрет Загитовой и Медведевой
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Американские СМИ раскрыли секрет доминирования Загитовой и Медведевой 

RT на русском 21 февраля 2018
Фото: ТАСС
Американские журналисты рассказали, за счёт чего российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева успешно выступили в короткой программе на XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Как сообщается на сайте издания ESPN, секрет успеха российских спортсменок кроется в понимании судейской системы в фигурном катании.
«Одной из причин доминирования фигуристок из России является тот факт, что они отлично поняли, как работает судейская система в данном виде спорта. Большинство фигуристов равномерно распределяют прыжки по программе, в то время как россиянки ставят их в конец, за что получают больше баллов. Также все трое российских фигуристок — Загитова, Медведева и Сотскова — исполняли прыжки с поднятыми над головой руками, что также гарантирует бонус», — считают в ESPN.
Загитова и Медведева поочерёдно установили мировые рекорды в короткой программе на Олимпиаде в Пхёнчхане.
Ранее сообщалось, что в сети восхитились выступлением Загитовой и Медведевой в короткой программе на ОИ-2018.
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