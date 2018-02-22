Загитовой и Медведевой дали странные прозвища в Корее

«Динамо» vs «балерины»: Загитова и Медведева получили прозвища

Загитова — «прыгающая динамо-машина», так как великолепно прыгает, а Медведева — «балерина-гот», потому что «очень артистична», считает журналист.

По его словам, россиянки, которые после короткой программы лидируют на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане, показали миру, что в фигурном катании оценки бывают трех видов — плохими, хорошими и российскими.

Автор уверен, что «ожесточенный» и «интересный» спор Загитовой и Медведевой продолжится в произвольной программе, а судьбу медалей могут решить сотые доли балла.

Накануне Алина Загитова и Евгения Медведева откатали короткую программу на Играх в Южной Корее. Одна из них, Медведева, сначала установила мировой рекорд, а другая, Загитова, — тут же его побила.