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Загитовой и Медведевой дали странные прозвища в Корее
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«Динамо» vs «балерины»: Загитова и Медведева получили прозвища 

Рамблер 22 февраля 2018
Американское издание Vox сравнило российских фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву.
Загитова — «прыгающая динамо-машина», так как великолепно прыгает, а Медведева — «балерина-гот», потому что «очень артистична», считает журналист.
По его словам, россиянки, которые после короткой программы лидируют на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане, показали миру, что в фигурном катании оценки бывают трех видов — плохими, хорошими и российскими.
Автор уверен, что «ожесточенный» и «интересный» спор Загитовой и Медведевой продолжится в произвольной программе, а судьбу медалей могут решить сотые доли балла.
Накануне Алина Загитова и Евгения Медведева откатали короткую программу на Играх в Южной Корее. Одна из них, Медведева, сначала установила мировой рекорд, а другая, Загитова, — тут же его побила.
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