Тренер: Загитова была не очень сильна физически, и добилась всего благодаря своей целеустремлённости и труду

Первый тренер российской фигуристки Алины Загитовой Наталья Антипина рассказала о её первых шагах в спорте. «Алина была симпатичной, тонкокостной, очень артистичной и целеустремлённой девочкой. Думаю, поэтому она и добилась хороших результатов. Она была не очень сильна физически. Можно сказать, что она добилась всего благодаря своей целеустремлённости и труду», — рассказала Антипина RT. «Видно, что этот элемент так же выполняется и сейчас. Вот прыгать не сразу хорошо получалось, но постепенно она и этому научилась. С детства её любимый прыжок — риттбергер. Поэтому сейчас она отлично выполняет каскад лутц — риттбергер, из-за чего обгоняет многих соперниц в техническом плане», — добавила тренер. Она отметила, что лучше всего у Загитовой получались вращения. Ранее сообщалось, что Загитова выполнила комбинацию из пяти тройных прыжков на тренировке перед произвольной программой на ОИ-2018.