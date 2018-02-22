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Тренер: Загитова была не очень сильна физически
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Тренер: Загитова была не очень сильна физически, и добилась всего благодаря своей целеустремлённости и труду 

RT на русском 22 февраля 2018
Первый тренер российской фигуристки Алины Загитовой Наталья Антипина рассказала о её первых шагах в спорте.
«Алина была симпатичной, тонкокостной, очень артистичной и целеустремлённой девочкой. Думаю, поэтому она и добилась хороших результатов. Она была не очень сильна физически. Можно сказать, что она добилась всего благодаря своей целеустремлённости и труду», — рассказала Антипина RT.
Она отметила, что лучше всего у Загитовой получались вращения.
«Видно, что этот элемент так же выполняется и сейчас. Вот прыгать не сразу хорошо получалось, но постепенно она и этому научилась. С детства её любимый прыжок — риттбергер. Поэтому сейчас она отлично выполняет каскад лутц — риттбергер, из-за чего обгоняет многих соперниц в техническом плане», — добавила тренер.
Ранее сообщалось, что Загитова выполнила комбинацию из пяти тройных прыжков на тренировке перед произвольной программой на ОИ-2018.
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