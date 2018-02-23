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Медведева: спасибо нашему президенту
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Медведева: спасибо нашему президенту за то, что мы сейчас на Олимпиаде 

Чемпионат.com 23 февраля 2018
Олимпийская чемпионка Игр в Пхёнчхане (Южная Корея) российская фигуристка Алина Загитова и её соотечественница серебряный призёр Олимпиады-2018 Евгения Медведева поздравили мужчин с 23 февраля и выразили благодарность президенту России Владимиру Путину.
«Поздравляем с 23 февраля! Хочется поблагодарить всех наших мужчин за поддержку, потому что мы, девушки, без наших мужчины не можем! Также хотелось бы сказать большое спасибо нашему президенту за такие огромные усилия, за возможность находиться сейчас здесь и поздравлять наших мужчин с 23 февраля!» — сказала Медведева.
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