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Американская пресса недовольна победой Загитовой
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Американская пресса не смогла достойно принять победу Загитовой 

Деловая газета «Взгляд» 24 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Издание USA Today раскритиковало судей на Олимпиаде–2018 за их оценки российской фигуристке Алине Загитовой.
В статье критикуют Загитову за то, что она «делала все прыжки во второй части программы». В пример издание ставит американскую фигуристку Мираи Нагасу, у которой, по мнению американской же газеты, «хорошо сбалансированная программа», пишет Sports.ru.
Издание приводит слова американского фигуриста Пола Уайли, который завоевал серебро на ОИ–1992. Уайли считает, что россиянка «катается слишком медленно, еле-еле едет по льду». Он заявил, что это и позволило Загитовой «сделать прыжки во второй части программы», пишет «Чемпионат».
Американский арбитр Джо Инман, который работал на женском турнире в Солт-Лейк-Сити–2002 заявил, что в программе Загитовой нет баланса, так как «фигуристка прыгает только во второй части программы».
«Как по мне, судьи должны были как минимум снять с Загитовой два балла», — сказал американский судья.
В свою очередь, канадский журналист Пиджей Квонг, мнение которого приводит канадская телевещательная корпорация CBC, заявил, что ему тоже не понравилось решение перенести все прыжки во вторую часть программы, но «все могут согласиться с тем, что этот 15-летняя девочка — довольно особенная».
«Олимпийская чемпионка Алина Загитова — это чудо», — заявил он.
Напомним, звание олимпийской чемпионки в женском одиночном катании получила 15-летняя россиянка Алина Загитова. Это первая золотая медаль России в нынешней Олимпиаде. Двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой не хватило всего 1,31 балла до результата соотечественницы и она стала обладательницей серебряной медали.
Западные СМИ отреагировали на успехи россиян с удивлением и плохо сдерживаемой неприязнью.
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