Медведева назвала предсказуемым решение МОК по ОКР

"Это было предсказуемо. На церемонию закрытия пойду", — сказала Медведева.

Российским спортсменам не разрешили пройти под флагом страны на церемонии закрытия Олимпиады. Ожидается, что восстановление членства ОКР произойдет после того, как антидопинговые службы подтвердят отсутствие нарушений со стороны российских спортсменов на Олимпийских играх.