Фигурист Морозов пропустил закрытие Игр из-за флага

Фигурист Владимир Морозов, завоевавший серебро на Олимпиаде в Пхенчхане в паре с Евгенией Тарасовой, проигнорировал церемонию закрытия Игр из-за запрета россиянам пройти под национальным флагом. Об этом он рассказал агентству РИА Новости.
«Я сразу сказал, что пойду на закрытие, если нам разрешат пройти на нем под нашим флагом. Этого не случилось, поэтому я и не участвовал в церемонии», — пояснил спортсмен.
Ранее сообщалось, что на параде команд-участниц Олимпиады 25 февраля отсутствовали российские хоккеисты, выигравшие в тот же день золото турнира. Вместо этого игроки отправились на командный ужин с семьями.
За несколько часов до закрытия Игр исполком МОК исполком МОК принял решение не снимать отстранение Олимпийского комитета России (ОКР), которое должно было действовать до конца Игр-2018. На решение повлияли два проваленных российскими олимпийцами допинг-теста. В связи с этим сборная России прошла под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.