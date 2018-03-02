Японцы хотят подарить Загитовой акита-ину

Общество охраны собак породы акита-ину собирается подарить Загитовой щенка

Общество по охране собак породы акита-ину пока не получило от олимпийской чемпионки, российской фигуристки Алины Загитовой ответа на предложение подарить ей щенка этой породы, но готово выполнить обещание, как только получит "да", сообщил РИА Новости глава секретариата общества Такаси Сасаки.

Ранее сообщалось, что Загитова попросила родителей в случае победы на Олимпиаде разрешить ей завести акита-ину. Фотографию собаки она увидела во время пребывания в префектуре Ниигата при подготовке к олимпийским соревнованиям, на которых завоевала золотую медаль. Администрация префектуры и общество защиты собак акита-ину живо отреагировали на это и предложили спортсменке подарить ей щенка.

"Пока еще окончательно этот вопрос не решен. Пока мы только передали (Загитовой) свое желание подарить ей собаку. Мы передали, что если она действительно хочет (акита-ину), мы будем рады ей ее подарить. Пока мы только на этом этапе", — сказал Сасаки.

Начальник секретариата добавил, что пока ответа от спортсменки не получено. В то же время организации известно, что на встрече с журналистами Загитова, которой сообщили о желании префектуры Акита и общества по охране акита-ину подарить ей щенка этой породы, сказала по-японски "спасибо!".

"Да, мы слышали об этом, но пока не получали (официального ответа)", — повторил Сасаки. Как ожидают в организации, ответ может быть получен через представителя спортсменки или российских дипломатов в Японии.

В случае получения официального ответа щенок — пока известно только, что это будет девочка — станет уже второй собакой этой породы, подаренной Японией России. Ранее префектура Акита подарила акита-ину российскому президенту Владимиру Путина. Собаку назвали Юмэ, что по-японски означает "мечта". Собака вновь напомнила о себе японским СМИ, когда оказалась в кадре во время интервью Путина японским журналистам в декабре 2016 года.