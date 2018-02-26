Боброва и Соловьев отказались от чемпионата мира

Боброва и Соловьев не выступят на чемпионате мира в Милане

Российская пара фигуристов-танцоров Екатерина Боброва Дмитрий Соловьев приняли решение не участвовать в чемпионате мира в Милане. «Мы с Катей и Димой решили, что не будем участвовать в мировом первенстве, и это решение окончательное. Желание завершить сезон после Олимпийских игр Боброва и Соловьев выразили сразу после личных соревнований — они отдали столько сил, что ни физической, ни эмоциональной энергии на то, чтобы продолжать выступления, просто не осталось», — заявил тренер фигуристов Александр Жулин, слова которого приводит РИА Новости. Напомним, что Боброва/Соловьев стали серебряными призерами ОИ-2018 в командных соревнованиях. В личном турнире фигуристы стали пятыми.