Медведева сравнила Олимпиаду с компьютерной игрой

Евгения Медведева: Олимпиада — как компьютерная игра, а ты выполняешь миссию

Журналисты «Советского спорта», поехав в Пхенчхан, сначала увидели, как Евгения Медведева завоевала две серебряных награды. А после — сделали с ней интервью. Из него мы узнали, почему одна из лучших фигуристок мира не любит спать? Куда делись ее любимые рыбки? И чем ей запомнится эта Олимпиада?

Веселая. Остроумная. Артистичная. Живая. Такая она — Евгения Медведева. Простая зарисовка — из самого конца беседы:

— Тяжело после всех выступлений по ходу медиа-дня давать интервью за интервью, пресс-конференцию за пресс-конференцией? Язык в конце не заплетается? — Тут все неоднозначно. Когда перед тобой сидит человек и вкрадчивым голосом, четко, по списку задает вопросы — вот это тяжело. А если общаешься свободно, как с вами — все куда проще и легче.

— Да это потому, что мы к интервью не готовились!

И мы рассмеялись втроем.

— Медали тяжелые? — первый вопрос спортсменке, пришедшей на встречу с двумя серебряными наградами Пхенчхана (за командный турнир и личное выступление).

— Тяжелые. В прямом и переносном смыслах. Если в прямом — то тут кило-двести, — взяв в руку медали, оценивает Евгения. — В переносном — много лет упорной работы.

— Как прошла ночь после выступления?

— Неспокойно. Спала, наверное, в общей сложности часа три. Зато провела остальное время с пользой. Для себя и для своего внутреннего мира.

— Вы действительно не любите спать? Или это ирония?

— Нет никакой иронии. С самого раннего возраста никогда не спала днем. Даже в коляске — родители рассказывали. Обычно маленькие дети как? С ними выходят на прогулку — и они сразу отрубаются. Я — нет. Я лежала, смотрела в небо: птички летают, листики на деревьях шевелятся… Это же так интересно! В общем, не люблю я спать. Сон отнимает слишком много времени. Меня это раздражает. Так что я рада, что спала всего три часа и при этом чувствую себя нормально.

— Откуда же берете энергию?

— Стараюсь просто отдыхать морально. Не всегда получается, порой приходится себя заставлять, но тем не менее, — смеется Медведева. — Тут очень помогает тишина. Чтобы никаких звуков! У меня в комнате даже телевизора нет. Просто лежу, в руках — телефон, и все. Этого достаточно.

— Самое яркое впечатление от Олимпиады?

— Когда понимаешь, что находишься в Корее, но при это весь зал говорит на твоем родном языке. Незабываемо!

— Вы признавались, что за время Игр стали совсем другим человеком. Удивились такой перемене?

— Да. Мне говорили, что Олимпиада меняет людей, но не думала, что настолько. На многие вещи теперь смотрю по-другому. Иначе к ним отношусь. Даже к таким, которые раньше просто не замечала.

— Повзрослели?

— Взросление шло по ходу всего этого сезона, когда пришлось справляться с трудностями. Но и на Играх, конечно, тоже. Чувствую, что я изменилась внутри. Надеюсь — в лучшую сторону.

— Вы как-то признались, что закончили читать «Анну Каренину». Говорят — произведение сложное. Для 30-летних. Мол, даже из школьной программы его лучше убрать…

— Вот с этим не согласна! Каренина жила в то время, когда если тебе уже 25 лет, а ты еще не замужем, то все, ты — старая дева! Так почему эту книгу сейчас должны читать те, кому уже исполнилось 30? Тут что-то не сходится. На мой взгляд, я как раз в том возрасте, когда нужно изучать этот роман.

— Плакали, когда героиня шагнула под поезд?

— Нет. Меня так не цепляют ни книги, ни фильмы. Я заплакала только тогда, когда сама «шагнула под поезд». В своей произвольной программе.

— Впервые в жизни?

— Да. Никогда раньше не плакала. По крайней мере — после проката. Здесь это было впервые. И это — еще один момент, которым мне запомнится Олимпиада. Не думаю, что в ближайшее время получится испытать такие же эмоции, как на льду Пхенчхана.

— Программа олимпийского гостеприимства Procter&Gambel называется «Спасибо, мама». Что для вас значат эти слова?

— Очень многое! Семья — это самое главное. А в нашей семье — три человека. Я, мама и бабушка. Плюс собака, но она сама по себе, — смеется Медведева. — Так вот, вся наша семья живет фигурным катанием. Мы все увлечены одним делом. И чувствуем поддержку друг друга. Не бывает такого, чтобы все сели за стол, взяли в руки бокалы и начали пафосно благодарить друг друга. Такая благодарность подразумевается сама собой. В конце концов, мама подарила мне жизнь. Без нее ничего не могло быть априори. Я рада, что благодаря участию в программе «Спасибо, мама!» мама болела за меня здесь, рядом. Я знала, что выложусь на все 100%.

— Вы говорили о собаке. Но, вроде, у вас и рыбки были?

— Были. Теперь, увы, нет. Пришлось отдать знакомым, — вздыхает Евгения. — Не успеваем мы за ними следить.

— Тут, в Корее, в аквариумах есть рыбы-роботы. — Кошмар! Понимаю, что их кормить не надо. Но, извините, это — жесть! Таких мне точно не надо.

— Собаку как зовут?

— Джерри. Хотя она — девочка.

— Можете себе позволить спокойно погулять с Джерри в парке? Просьбой об автографах не замучают?

— Позволить? Легко. Я и гуляю. Если узнают, подходят, просят сфотографироваться — никому не отказываю. Мне это приятно.

— Москва тянет обратно?

— Конечно, тянет. Но я и так знаю, что вернусь домой. А вот когда вернусь сюда? Понимаю людей, которые говорят: «Соскучился по дому, хочу скорее назад». Но я там скоро буду. Пока мне хочется немножечко остаться здесь. И наслаждаться тут каждым моментом. Это же интересно!

— Вы — фанатка K-pop (жанр корейской поп-музыки, — Прим. ред.) Знаете наизусть корейские песни?

— Знаю. Да! Хотя цитировать не буду, не просите, — смеется Медведева. — И нет, я не говорю по-корейски. Но текст любимых песен все же выучила.

— Что больше всего поразило на Играх?

— Масштаб Олимпийской деревни! Тут все такое большое… Я думала, что и дома будут меньше, и территория. А на деле все просто огромное! И ходишь по улице — как в компьютерной игре. Везде кучками бродят компании в одинаковых формах. Большими группами. Для фигуристов это необычно. Мы не привыкли в команде гулять — все-таки, у нас индивидуальный вид спорта. Обычно ходим в белых куртках — и получаются такие белые точки в общей толпе. Зато тут и там — то группа канадских хоккеисток, то человек восемь в оранжевых пуховиках… Красота!

— Ваша мама призналась — не любит хоккей. Вы как к нему относитесь?

— Точно так же. Никогда не смотрела ни хоккей, ни футбол. На этих Олимпийских играх прониклась трансляциями с шорт-трека и коньков. И еще керлингом. Интересный вид спорта!

— Сами играть не пробовали?

— Нет. Однако хочется! Чтобы понять — как это все работает? Пощупать лед — он, говорят, шероховатый. Что там за камень? Реально ли его поднять? Что делают щетками? Как ощущается физический контакт ботинок со льдом?

— Кстати, керлингистка Анна Сидорова — бывшая фигуристка.

— Правда? Что ж — значит, мне есть куда пойти. В случае чего, — смеется Медведева.

— У футбольных вратарей есть свои приметы — например, надо разговаривать со штангами. А вы общаетесь со льдом?

— Стыдно признать, но для меня лед — просто материальный предмет. Многие фигуристы воспринимают его, как живое существо. Я — нет. Для меня лед — простой инструмент. Как и мои коньки, мои лезвия. И даже мои ноги и тело.

— Маленький заусенец на коньке ощущается?

— Совсем мизерный — нет. Но большой, конечно, почувствуешь. Мы же не просто так надеваем на лезвия чехлы. Если будет серьезный скол на металле, то он начнет царапать лед. Кататься станет невозможно.

— Что чувствует человек, к которому за две недели добавилось 200 000 подписчиков в Инстаграме?

— Было круто! Запомнила — до Олимпиады было 250 тысяч. Сейчас — 479 000. И еще пару тысяч добавилось, пока мы сейчас с вами разговариваем.

— Личку блокируете?

— Нет. Но читать все сообщения, конечно, не успеваю.

— Вы, судя по всему, любите читать. Нетипично для нынешней молодежи.

— К сожалению, мой лучший друг — это мой телефон. Он всегда у меня под рукой или в кармане. Я даже чехол купила со специальным колечком — чтобы за палец цеплять. Но в моем случае это хорошо. Я человек занятой. Времени свободного мало. Все мои друзья, мои родные и близкие — те люди, которым я дорога — нуждаются во внимании, но это внимание, в основном, я могу им уделить только в качестве переписки. Для остального есть целый ряд преград, в основном — расстояние, ведь порой я по полгода провожу в разъездах и не могу ни с кем видеться. Так что мой телефон — это все. В нем и музыка, которую я слушаю. И книги, которые читаю. И переписки с друзьями. И мои мысли. Если мне грустно — с его помощью я могу себя повеселить. Если надо — могу себя расстроить… Правда, к последнему прибегать не приходилось. Там же мой настрой на соревнования.

— А он как выглядит — этот настрой?

— Плейлист. Из музыки. Только K-Pop. Перед произвольной программой прослушала все песни своей любимой группы — Exxon . Просто по списку — запустила все треки всех альбомов.

— Как спец по корейской поп-музыке, можете объяснить — почему PSY со своим Gangnam Style стал самым популярным видео Youtube? — Без понятия! Вот уж точно не фанат этой песни.

— Вернемся к Олимпиаде. Есть ощущение, что попали здесь в сказку?

— Есть. Словно вокруг что-то ненастоящее. Как компьютерная игра. У тебя есть локация, есть миссия, тебя в нее запускают, ты должен ее выполнить. Потом раз — церемония закрытия, салют, едешь домой.

— Но в игре, если что-то не получилось, можно начать миссию сначала.

— Это да. Но я, к сожалению, смогу все перезапустить только через четыре года…

— Сложно себя настраивать на новый олимпийский цикл? Может, пауза какая нужна?

— Не хочу никакой паузы! Новый день — и снова работа.

— Екатерина Боброва призналась, что очень любит фигурное катание. Но все равно от него устает.

— Так она 17 лет в спорте! А мне всего 18 исполнилось. Ситуации разные, согласитесь! — опять рассмеялась Евгения.