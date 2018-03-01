Ещё
Глава ФФККР: мои слова об иномарках для олимпийцев-призеров исказили
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глава ФФККР: мои слова об иномарках для олимпийцев-призеров исказили 

Газета.Ru 1 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков сообщил, что его слова о том, что российские спортсмены, ставшие призерами и чемпионами Олимпийских игр 2018 года, получили не те модели автомобилей, оказались искажены.
"СМИ исказили смысл моей фразы, что лишний раз подтверждает, что в своём стремлении как можно быстрее выдать информацию люди даже не понимают, о чём идёт речь. Это далеко не первый случай, когда точные слова редактируются журналистами таким образом, что приобретают совершенно иной смысл. Я не имел в виду какие-то невыполненные обещания. Напротив, мы очень благодарны Фонду поддержки олимпийцев за их помощь и внимание", — цитирует Горшкова официальный сайт ФФККР.
Ранее глава федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что спортсмены не получили BMW X6 за победу на Олимпиаде.
В российском подразделении марки BMW разъяснили данную ситуацию, заявив, что все призеры Игр-2018 получили свои автомобили. В частности, олимпийским чемпионам были подарены BMW X5. Серебряные призеры были награждены моделью X4 xDrive30d, а бронзовые — X4 xDrive20d.
Газета.Ru: последние новости
Фигуристка Медведева рассказала о смене гражданства Трусова рада успешному исполнению четверных прыжков больше, чем победе на ЮЧМ В Японии сняли документальный фильм о фигуристке Медведевой
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Стало известно, за что платят Акинфееву
Новая «бомба» для России от WADA19
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Прояснилась ситуация с ЧМ-201844
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение