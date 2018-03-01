Глава ФФККР: мои слова об иномарках для олимпийцев-призеров исказили

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков сообщил, что его слова о том, что российские спортсмены, ставшие призерами и чемпионами Олимпийских игр 2018 года, получили не те модели автомобилей, оказались искажены.

"СМИ исказили смысл моей фразы, что лишний раз подтверждает, что в своём стремлении как можно быстрее выдать информацию люди даже не понимают, о чём идёт речь. Это далеко не первый случай, когда точные слова редактируются журналистами таким образом, что приобретают совершенно иной смысл. Я не имел в виду какие-то невыполненные обещания. Напротив, мы очень благодарны Фонду поддержки олимпийцев за их помощь и внимание", — цитирует Горшкова официальный сайт ФФККР.

Ранее глава федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что спортсмены не получили BMW X6 за победу на Олимпиаде.

В российском подразделении марки BMW разъяснили данную ситуацию, заявив, что все призеры Игр-2018 получили свои автомобили. В частности, олимпийским чемпионам были подарены BMW X5. Серебряные призеры были награждены моделью X4 xDrive30d, а бронзовые — X4 xDrive20d.