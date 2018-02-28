«Извалялся на выступлениях»: Роднина о Коляде

В интервью « Аргументам и фактам » парламентарий заявила, что «давно ждет», когда фигуристы начнут не просто кататься по-мужски, но и вести себя по-мужски, а именно «отвечать за свою работу, поступки, амбиции».

Евгения Медведева. «То, как он извалялся на своих выступлениях, — это вообще не дело!» — считает она. По ее словам, «наши девочки» борются больше и лучше, чем мужчины. Так, трехкратная чемпионка Олимпиад уверена, что фигурист Михаил Коляда не получил бы серебряную медаль в командных соревнованиях на Играх 2018 года в Пхенчхане, если бы не его коллеги по сборной Алина Загитова

На Олимпиаде в Южной Корее фигуристы сборной России завоевали три медали. Золото в одиночном женском катании выиграла Алина Загитова. Серебро в тех соревнованиях досталось Евгении Медведевой. Кроме того, в командном турнире россияне стали вторыми.