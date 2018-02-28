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Извалялся на выступлениях. Роднина о Коляде
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«Извалялся на выступлениях»: Роднина о Коляде 

Рамблер 28 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала российских мужчин-фигуристов.
В интервью «Аргументам и фактам» парламентарий заявила, что «давно ждет», когда фигуристы начнут не просто кататься по-мужски, но и вести себя по-мужски, а именно «отвечать за свою работу, поступки, амбиции».
По ее словам, «наши девочки» борются больше и лучше, чем мужчины. Так, трехкратная чемпионка Олимпиад уверена, что фигурист Михаил Коляда не получил бы серебряную медаль в командных соревнованиях на Играх 2018 года в Пхенчхане, если бы не его коллеги по сборной Алина Загитова и Евгения Медведева.
«То, как он извалялся на своих выступлениях, — это вообще не дело!» — считает она.
На Олимпиаде в Южной Корее фигуристы сборной России завоевали три медали. Золото в одиночном женском катании выиграла Алина Загитова. Серебро в тех соревнованиях досталось Евгении Медведевой. Кроме того, в командном турнире россияне стали вторыми.
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