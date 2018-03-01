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Коляда, Алиев, Сотскова выступят на чемпионате мира по фигурному катанию
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Коляда, Алиев, Сотскова выступят на чемпионате мира по фигурному катанию 

Советский спорт 1 марта 2018
Фото: Дни.ру
Президент Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков назвал состав сборной России на чемпионат мира в Милане, сообщает «Р-Спорт».
Сборная России:
мужчины: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев;
женщины: Алина Загитова, Евгения Медведева, Мария Сотскова;
пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Кристина Астахова/Алексей Рогонов;
танцы: Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.
Таким образом, по сравнению с составом на Олимпийские игры в команде произошло только одно изменение: вместо танцевальной пары Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев на чемпионат мира поедут Александра Степанова/Иван Букин.
Хотя формально Боброву и Соловьева заменили Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, которые выступали в Пхенчхане из-за того, что МОК не допустил к участию в Олимпийских играх Ивана Букина.
Напомним, чемпионат мира в Милане пройдет с 19 по 25 марта.
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