Коляда, Алиев, Сотскова выступят на чемпионате мира по фигурному катанию

Президент Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков назвал состав сборной России на чемпионат мира в Милане, сообщает «Р-Спорт».

Сборная России:

Таким образом, по сравнению с составом на Олимпийские игры в команде произошло только одно изменение: вместо танцевальной пары Екатерина Боброва Дмитрий Соловьев на чемпионат мира поедут Александра Степанова/Иван Букин.

Хотя формально Боброву и Соловьева заменили Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, которые выступали в Пхенчхане из-за того, что МОК не допустил к участию в Олимпийских играх Ивана Букина.

Напомним, чемпионат мира в Милане пройдет с 19 по 25 марта.