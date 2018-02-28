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Загитова раскрыла секрет своего успеха
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Загитова: опыт этой Олимпиады подстёгивает, хочется идти дальше 

Чемпионат.com 28 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка 2018 года в личных соревнованиях, серебряный призёр в командных соревнованиях, российская фигуристка Алина Загитова сообщила о своём настрое после победного выступления на Олимпиаде в Пхёнчхане, а также рассказала о секрете успеха своего тренера Этери Тутберидзе и поделилась ближайшими планами.
«Я не хочу сдаваться. Опыт этой Олимпиады подстёгивает, хочется идти дальше. У нас есть очень много трудоспособных и талантливых фигуристок, многие прыгают четверные прыжки.
Секрет Этери Георгиевны? Она очень любит фигурное катание — это самое главное. Я тоже, поэтому и такие результаты.
Следующий на очереди чемпионат мира, потом летние каникулы и новый сезон», — передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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