Медведева не сядет за руль «олимпийской» BMW

Фигуристка Евгения Медведева призналась, что не сможет сесть за руль подаренного ей BMW.

«У меня нет водительских прав, поэтому ездить за рулем я не смогу», — приводит слова спортсменки РИА Новости.

Уточнять, будет ли она продавать машину или отдаст родителям, серебряная призерка Олимпийских игр Пхенчхана не стала.