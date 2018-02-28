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Медведева не сядет за руль «олимпийской» BMW
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Медведева не сядет за руль «олимпийской» BMW 

Рамблер 28 февраля 2018
Фигуристка Евгения Медведева призналась, что не сможет сесть за руль подаренного ей BMW.
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«У меня нет водительских прав, поэтому ездить за рулем я не смогу», — приводит слова спортсменки РИА Новости.
Уточнять, будет ли она продавать машину или отдаст родителям, серебряная призерка Олимпийских игр Пхенчхана не стала.
Сегодня председатель правительства Дмитрий Медведев вручил призерам Олимпиады ключи от автомобилей BMW. Золотые медалисты получили ключи от BMW X6, серебряные — от BMW X5, бронзовые — от BMW X4.
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