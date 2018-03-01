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Боброва продаст подаренную за ОИ-2018 машину
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Фигуристка Боброва продаст подаренную за ОИ-2018 машину 

Советский спорт 1 марта 2018
Фигуристка Екатерина Боброва продаст премиальную машину, и часть денег потратит на благотворительность.
«У нас колоссальная поддержка фонда олимпийцев. Нам делают просто потрясающие подарки, я просто счастлива. К счастью, у меня есть своя машина, поэтому я собираюсь продавать эту, чтобы часть денег пустить на благотворительность, как я делала после Сочи. Я счастлива, что у меня есть возможность помогать людям», — приводит слова Бобровой "Свободная Пресса" со ссылкой на "Риа Новости".
Напомним, Боброва завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане.
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