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Тутберидзе: Загитова и Медведева прошли «путь самураев»
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Тутберидзе: Загитова и Медведева прошли «путь самураев» 

Газета.Ru 1 марта 2018
Фото: РИА Новости
Тренер российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой Этери Тутберидзе рассказала о пути своих подопечных к олимпийским медалям Пхенчхана. Слова наставника приводит ТАСС.
"Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР). Она помогла нам пройти путь самураев, когда мы сталкивались с ежедневными проблемами.
Я не могу решать проблемы, могу лишь выйти на лед и дать указания, а без таких людей, как Александр Коган (генеральный директор ФФККР — "Газета.Ru") и Александр Горшков (президент федерации — «Газета.Ru») ничего бы не получилось. Я только работаю, тренирую и поправляю", — сказала Тутберидзе.
Ранее сообщалось, что японцы хотят подарить Загитовой собаку породы акита-ину.
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