Тутберидзе: Загитова и Медведева прошли «путь самураев»

"Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР). Она помогла нам пройти путь самураев, когда мы сталкивались с ежедневными проблемами.

Я не могу решать проблемы, могу лишь выйти на лед и дать указания, а без таких людей, как Александр Коган (генеральный директор ФФККР — "Газета.Ru" ) и Александр Горшков (президент федерации — «Газета.Ru») ничего бы не получилось. Я только работаю, тренирую и поправляю", — сказала Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что японцы хотят подарить Загитовой собаку породы акита-ину.