Коган: приглашаем на шоу наших олимпийских чемпионов, может, Ханю подлетит 

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган пригласил болельщиков на шоу звёзд фигурного катания, которое состоится в Москве 3 марта. В частности, он отметил в столицу России может прилететь олимпийский чемпион Игр 2018 года японец Юдзуру Ханю.
«Послезавтра все наши нынешние олимпийские чемпионы и прошлых лет будут устраивать шоу в «Мегаспорте». Всех приглашаем! Без Ханю пока, но он подлетит, может быть», — передаёт слова Когана корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.