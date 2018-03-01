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Коган: приглашаем на шоу наших олимпийских чемпионов, может, Ханю подлетит
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Коган: приглашаем на шоу наших олимпийских чемпионов, может, Ханю подлетит 

Чемпионат.com 1 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган пригласил болельщиков на шоу звёзд фигурного катания, которое состоится в Москве 3 марта. В частности, он отметил в столицу России может прилететь олимпийский чемпион Игр 2018 года японец Юдзуру Ханю.
«Послезавтра все наши нынешние олимпийские чемпионы и прошлых лет будут устраивать шоу в «Мегаспорте». Всех приглашаем! Без Ханю пока, но он подлетит, может быть», — передаёт слова Когана корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.
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