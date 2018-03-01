Нина Мозер: «Россиян ожидает тяжелая борьба с китайцами на Олимпиаде в Пекине»

Тренер Нина Мозер выразила мнение, что россиян ожидает тяжелая борьба с китайцами в парном фигурном катании на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

— В моей дисциплине достаточно сложно добиваться результата. Сейчас очень важно понять, как готовиться к следующим Олимпийским играм, — цитирует «Р-Спорт» Мозер. — Они пройдут в Китае, в стране, где парное катание является сильнейшей из дисциплин фигурного катания. Никто из действующих китайских спортсменов не уходит после этих Игр, нам по-прежнему придется с ними соревноваться, и это будет тяжелая борьба.

Нам очень сильно все четыре года до Игр в Пхенчхане помогала наша федерация фигурного катания, и надо, чтобы в следующие четыре года нам помогали не менее активно.