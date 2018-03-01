Президент Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков объявил состав сборной команды, которая отправится на чемпионат мира в Милан. Турнир пройдет с 19 по 25 марта.
Состав сборной России:
мужчины — Михаил Коляда, Дмитрий Алиев;
женщины — Алина Загитова, Евгения Медведева, Мария Сотскова;
спортивные пары — Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Кристина Астахова/Алексей Рогонов;
танцевальные пары — Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.