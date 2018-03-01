Тутберидзе не понравилась экипировка сборной России на ОИ-2018

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе призналась, что ей не понравилась форма сборной России, в которой она выступала на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. «Во время цветочной церемонии подошёл организатор-американец и показал, что у него в кармане пиджака российский флаг. Вот такое отношение к нам было. Мне только экипировка не понравилась. Я её намеренно не надевала», — приводит слова Тутберидзе «Чемпионат».

Тренер отметила, что чувствовала себя в ней беспризорником.

«В ней не было любви — ни в цвете, нигде», — добавила она.

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