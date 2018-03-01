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Тутберидзе не понравилась экипировка сборной России на ОИ-2018
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Тутберидзе не понравилась экипировка сборной России на ОИ-2018 

RT на русском 1 марта 2018
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе призналась, что ей не понравилась форма сборной России, в которой она выступала на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. «Во время цветочной церемонии подошёл организатор-американец и показал, что у него в кармане пиджака российский флаг. Вот такое отношение к нам было. Мне только экипировка не понравилась. Я её намеренно не надевала», — приводит слова Тутберидзе «Чемпионат».
Тренер отметила, что чувствовала себя в ней беспризорником.
«В ней не было любви — ни в цвете, нигде», — добавила она.
Ранее сообщалось, что японцы готовы подарить Загитовой собаку породы акита-ину.
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