Тутберидзе раскритиковала экипировку атлетов из России

Тутберидзе раскритиковала экипировку олимпийских атлетов из России

"Экипировка команды OAR мне не понравилась. Я ее намеренно не надевала, потому что чувствовала себя беспризорником. Тренер российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой Этери Тутберидзе раскритиковала экипировку олимпийских атлетов из России (OAR) на прошедших Играх в Пхенчхане. Слова специалиста приводит "Спорт-Экспресс".

Это, конечно вопрос не к Международному олимпийскому комитету, а к тем, кто шил эту форму. Она была сделана без души. Я себе не позволяю так плохо одеваться", — сказала Тутберидзе.

Ранее Тутберидзе назвала дорогу к медалям Загитовой и Медведевой "путем самураев".