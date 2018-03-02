Ещё
Тутберидзе раскритиковала экипировку атлетов из России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тутберидзе раскритиковала экипировку олимпийских атлетов из России 

Газета.Ru 2 марта 2018
Фото: РИА Новости
Тренер российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой Этери Тутберидзе раскритиковала экипировку олимпийских атлетов из России (OAR) на прошедших Играх в Пхенчхане. Слова специалиста приводит "Спорт-Экспресс".
"Экипировка команды OAR мне не понравилась. Я ее намеренно не надевала, потому что чувствовала себя беспризорником.
Это, конечно вопрос не к Международному олимпийскому комитету, а к тем, кто шил эту форму. Она была сделана без души. Я себе не позволяю так плохо одеваться", — сказала Тутберидзе.
Ранее Тутберидзе назвала дорогу к медалям Загитовой и Медведевой "путем самураев".
Газета.Ru: последние новости
Фигуристка Медведева рассказала о смене гражданства Тарасова осталась в восторге от выступлений фигуристов на юниорском ЧМ Российские синхронистки лидируют на этапе Мировой серии
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста2
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России9
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Новая «бомба» для России от WADA19
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение