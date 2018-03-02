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Студии фигурного катания «Веселые коньки» исполняется шесть лет
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Студии фигурного катания «Веселые коньки» исполняется шесть лет 

Обручевский меридиан 2 марта 2018
Фото: Обручевский меридиан
В парке «Усадьба Воронцово» Обручевского района отметили день рождения.
Педагоги студии «Веселые коньки» за годы своей работы научили кататься на коньках почти 1200 человек. Отделения студии работают в ЮЗАО и СЗАО. «Веселые коньки» ежегодно проводят такие массовые мероприятия, как «Оскарфест», «Ступени мастерства», «Московские ласточки». В парке Обручевского района «Веселые коньки» ведут занятия по фигурному катанию уже два года, и у них много искренних друзей и поклонников. Всем жителям района запомнилось яркое праздничное выступление воспитанников студии во время празднования «Масленицы». Юным спортсменам пожелали дальнейших успехов и спортивных достижений.
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