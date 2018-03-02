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19-летняя фигуристка Юлия Липницкая после борьбы с анорексией стала тренером
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19-летняя фигуристка Юлия Липницкая после борьбы с анорексией стала тренером 

Лиза 2 марта 2018
Фото: Лиза
@sunnylipnitskaya19-летняя фигуристка Юлия Липницкая после борьбы с анорексией стала тренеромОлимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая четыре года назад покорила всю страну своим выступлением на зимней Олимпиаде в Сочи. Девушка не смогла тогда взять золото в одиночном катании, но запомнилась всем без исключения — хрупкостью и внутренней силой. Ей, как и Алине Загитовой сейчас, было тогда 15 лет. Минувшие четыре года оказались для фигуристки очень сложными: Юле пришлось бороться с анорексией, она лечилась в зарубежной клинике. Анорексия — болезнь 21-го века, она встречается достаточно часто. К сожалению, с ней справляются не все. Единственное, о чем сожалею, что не сделала этого раньше, потому что все продолжалось уже не первый, не второй и не третий год»,
Публикация от Юлия Липницкая (@julia_lipnitskaya_fan_group) Окт 20, 2017 в 8:22 PDT  Вернувшись домой, девушка официально завершила спортивную карьеру. А недавно стало известно, что Липницкая решила попробовать себя в роли тренера и набирает первые группы учеников. Часть поклонников фигуристки удивилась такому решению, но большинство поддержали: «Юля, удачи во всем!», «С вашим трудолюбием любое дело по плечу!», «Юля, верю, что у вас есть талант! Удачи!», «Все у тебя получится, ты молодец, не сдавайся!».
Читай также, почему Алина Загитова не сможет сесть за руль подаренного президентом авто.
Публикация от Julia Lipnitskaya (@sunnylipnitskaya) Дек 13, 2016 в 1:59 PST  Публикация от Julia Lipnitskaya (@sunnylipnitskaya) Ноя 10, 2016 в 11:01 PST
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