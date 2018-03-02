Нападающий «Каролины» Джефф Скиннер выполнил прыжок из фигурного катания 

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джефф Скиннер на тренировке продемонстрировал прыжок из арсенала фигуристов.
Скиннер в детстве занимался и хоккеем, и фигурным катанием. В 2004 году, в возрасте 12 лет, стал бронзовым призёром среди юношей национального чемпионата Канады по фигурному катанию.
Скиннер был выбран «Каролиной» на драфте 2010 года под общим седьмым номером. В этом сезоне является вторым снайпером и четвёртым бомбардиром клуба, набрал 39 (20+19) очков в 54 матчах.
Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.