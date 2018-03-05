Ещё
Медведева высказалась об отъезде из России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медведева прокомментировала слухи об уходе от тренера 

Рамблер 5 марта 2018
Фигуристка Евгения Медведева попросила представителей СМИ оставить в покое ее и ее тренера.
>> Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Таким образом двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных наград Олимпиады в Пхенчхане прокомментировала появившуюся информацию о прекращении сотрудничества с Этери Тутберидзе.
«Уважаемые журналисты, успокойтесь! Новость, которую сегодня я увидела в интернете, ввела меня в ступор. Не выдумывайте того, чего нет. Займитесь делом! Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать», — цитирует Медведеву официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.
Напомним, что Медведева и Тутберидзе сотрудничают с 2007 года.
 Ещё 39 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста4
Новая «бомба» для России от WADA19
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение