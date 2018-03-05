Медведева высказалась об отъезде из России

Медведева прокомментировала слухи об уходе от тренера

Фигуристка Евгения Медведева попросила представителей СМИ оставить в покое ее и ее тренера.

Таким образом двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных наград Олимпиады в Пхенчхане прокомментировала появившуюся информацию о прекращении сотрудничества с Этери Тутберидзе.

«Уважаемые журналисты, успокойтесь! Новость, которую сегодня я увидела в интернете, ввела меня в ступор. Не выдумывайте того, чего нет. Займитесь делом! Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать», — цитирует Медведеву официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Напомним, что Медведева и Тутберидзе сотрудничают с 2007 года.