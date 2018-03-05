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Ковпанец: рассчитываем, что сильнейшие гонщики будут на Гран-при Москвы и Тулы
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Ковпанец: рассчитываем, что сильнейшие гонщики будут на Гран-при Москвы и Тулы 

Р-Спорт 5 марта 2018
Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец рассказал о том, что все российские гонщики выступят на Гран-при Москвы и Тулы в весенней части сезона, так как эти старты необходимы для набора квалификационных очков.
Соревнования пройдут в конце мая.
"Мы планируем, что все у нас будут выступать на Гран-при Москвы и Гран-при Тулы. Сейчас стартов нет, идет сокращение международного календаря. Надеемся, что эти гонки помогут нам завоевать очки, необходимые для выступления на этапах Кубка мира", — сказал Ковпанец в интервью РИА Новости.
Также он отметил, что сборная намерена стартовать на всех европейских этапах Кубка мира. «Может быть, откажемся от Новой Зеландии, Канады и Гонконга. На европейские этапы все поедем и постараемся максимально использовать возможность заработать очки для участия в ключевых стартах сезона», — добавил тренер.
Полностью интервью Ковпанца читайте ЗДЕСЬ >>>
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