Тренера Загитовой предупредили о ее связи с Капризовым

В СМИ появилась информация о том, что между хоккеистом Кириллом Капризовым и фигуристкой Алиной Загитовой установилась некая связь. Журналисты, разузнавшие об этом, предупредили тренера 15-летней спортсменки Этери Тутберидзе Как выяснили пронырливые сотрудники редакции Eg.RU , Кирилл Капризов и Алина Загитова познакомились в Олимпийской деревне, когда находились в Корее. По мнению журналистов, фигуристка "зацепила" хоккеиста. Соссылкой на очевидцев, репортеры сообщили, что на борту самолета, который доставил наших олимпийцев из Пхенчхана в Москву, Кирилл Капризов подсел к Алине Загитовой, и они о чем-то долго мило беседовали. Более того, потом собеседники якобы обменялись номерами телефонов. В аэропорту Шереметьево хоккеист и фигуристка появились вместе. Репортеры немедленно выдвинули предположение о романтической связи двух триумфаторов Олимпиады. К слову, Алине Загитовой в мае исполнится лишь 16 лет, но, по мнению журналистов, именно в этом возрасте девочки как раз и начинают думать о больших и сильных мальчиках. Короче, сделали вывод работники СМИ, тренеру фигуристки Этери Тутберидзе надо быть начеку. По всей видимости, таким образом журналисты и предупредили наставника фигуристки о ее гипотетической связи с Кириллом Капризовым. К слову, сам хоккеист к своей славе (спортсмена называют новым лицом российского хоккея) относится спокойно. "Да с чего вы взяли?! Какое еще лицо? Если у меня вдруг начнется звездная болезнь, то всегда есть человек, который даст по башке. Мой отец. Да и партнеры не дадут зазнаться. Капризный ли? Не думаю. Раньше соперники часто выводили меня из себя, и я лез в драку. Прямо ярость обуревала. Но в обычной жизни я добрый. Если, например, в ресторане принесли плохую еду, я скандалить не буду. Встану и пойду в другой ресторан", — признался 20-летний Кирилл Капризов.