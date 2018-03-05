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Дмитрий Соловьев: Мне еще есть что доказывать в профессиональном спорте
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Дмитрий Соловьев: Мне еще есть что доказывать в профессиональном спорте 

Советский спорт 5 марта 2018
Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев приняли решение не участвовать в чемпионате мира в Милане.
«В ближайшее время я намерен отвлечься от фигурного катания и заняться накопившимися делами. Что будет потом, загадывать не буду, потому что мы только начали отходить от сложного февраля. Я, как и Катя, устал и физически, и эмоционально, и ментально, но чувствую, что в дальнейшем у меня еще есть силы и возможности показать себя.
Мне еще есть что доказывать в профессиональном спорте, я в этом уверен. Я понимаю, что мне будет не хватать адреналина то время, пока я не буду в спорте. Я хочу еще выступать, но пока делаю перерыв», — приводит слова Соловьева РИА Новости.
Напомним, что Боброва/Соловьев стали серебряными призерами ОИ-2018 в командных соревнованиях. В личном турнире фигуристы стали пятыми.
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