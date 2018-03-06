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Медведева высказалась об отъезде из России
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Медведева высказалась о смене тренера и отъезда из России 

Дни.ру 6 марта 2018
Фото: globallookpress.com
Серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева прокомментировала слухи о смене страны. Женя назвала сообщения СМИ вымыслом.
"Уважаемые журналисты, успокойтесь! Новость, которую сегодня я увидела в интернете, ввела меня в ступор. Не выдумывайте того, чего нет", — заявила Медведева.
По словам Евгении, она не собирается уезжать из России и бросать Этери Тутберидзе, "Займитесь делом! Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать!" — отметила серебряный призер Игр.
В свою очередь Федерация фигурного катания на коньках России также выразила негодование, передает RT. "Крайне возмущена попыткой отдельных представителей СМИ использовать и распространять "фейковую" информацию, тем самым дестабилизируя обстановку в сборной команде России по фигурному катанию в преддверии чемпионата мира в Милане. И оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты чести наших спортсменов и тренеров", — говорится в сообщении на сайте Федерации.
Как писали Dni.Ru, неожиданную новость распространил журнал SNC. Издание ссылалось на собственные источники, не раскрывая их. Журнале утверждали, что сейчас Медведева всерьез думает над этим, но окончательного решение пока не озвучивала.
Сразу после появления этих слухов высказалась тренер Этери Тутберидзе.
"И я, и Медведева слышим это впервые от вас. Мы об этом ничего не слышали", — цитирует тренера "Спорт-Экспресс".
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