Синхронное фигурное катание и супермикст в биатлоне могут войти в программу ОИ-2022

Международные федерации направили в Международный олимпийский комитет (МОК) свои предложения по новым дисциплинам для программы Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, сообщает insidethegames.biz.

Международный союз конькобежцев (ISU) отправил на рассмотрение МОК заявку по проведению соревнований в синхронном фигурном катании, а также новой командной дисциплины в шорт-треке.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) предлагает расширить программу Олимпиады за счет биг-эйра во фристайле и смешанных соревнований в прыжках с трамплина. В мае федерация выберет еще шесть дисцплин, среди которых могут оказаться параллельный слалом в горных лыжах, микст в могуле, командный турнир в сноуборд-кроссе и микст в параллельном слаломе в сноуборде. Не исключено, что в олимпийскую программу вернется параллельный слалом. Кроме того, на Олимпиаде может появиться женское двоеборье.

В биатлоне предложено включить в программу Олимпиады супермикст. А Федерация санного спорта (FIL) предложила рассмотреть сразу шесть новых дисциплин: спринты у мужчин, женщин и в двойках, женские двойки, а также натурбан.

МОК изучит все предложения до июля, когда состоится заседание исполкома, на котором будет принято окончательное решение о программе Олимпиады-2022.