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Фигуристку из Ижевска Алину Загитову могут наградить знаком «За заслуги перед городом Ижевском»
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Фигуристку из Ижевска Алину Загитову могут наградить знаком «За заслуги перед городом Ижевском» 

ИА «Сусанин» 6 марта 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска выступили с инициативой наградить олимпийскую чемпионку из Ижевска фигуристку Алину Загитову почетным знаком «За заслуги перед городом Ижевском». Об этом на своей странице Вконтакте сообщил глава столицы Юрий Тюрин.
«Уверен, что депутаты Городской думы на ближайшей сессии в апреле поддержат это предложение», — написал глава.
Спортсменка станет первой ижевчанкой, отмеченной такой наградой.
Напомним, на прошедшей Олимпиаде в Пхенчхане Алина Загитова завоевала золото в произвольной программе, серебряную медаль в командных соревнованиях и побила мировой рекорд при исполнении короткой программы.
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