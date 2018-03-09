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Загитова приходит в ступор при виде Тутберидзе
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У Загитовой «замирает сердце» при виде тренера Тутберидзе на льду 

RT на русском 9 марта 2018
Фото: ТАСС
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова испытывает трепет перед своим тренером Этери Тутберидзе.
«Как только она делает первый шаг на лёд, у меня сразу сердце замирает — у меня, я уже сколько лет у неё тренируюсь, а у меня всё ещё такое бывает. Иногда она заходит, и я в ступор встаю: что делать? Что делать?» — цитирует Загитову Первый канал.
15-летняя Загитова стала олимпийской чемпионкой в Пхёнчхане в женском одиночном катании.
Ранее тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, как воспринимает свою подопечную Евгению Медведеву, завоевавшую серебро на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане.
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