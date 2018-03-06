Пока Медведева и Загитова завоевывали медали: Юлия Липницкая провела первый мастер-класс после ухода из большого спорта

В прошлом году стало известно, что Юлия Липницкая , ставшая чемпионкой в одиночном катании на Олимпиаде 2014 года в Сочи, покидает большой спорт. Журналистам она рассказала, что спортивный режим, изнуряющие тренировки и дисциплина довели ее до нервного срыва и анорексии.

Впрочем, окончательно «вешать коньки на гвоздь» Липницкая все же не стала. Пока ее коллеги — 18-летняя Евгении Медведева и 15-летней Алина Загитова завоевывали медали на соревнованиях в Пхенчхане, Юлия зря времени даром не теряла. Вместе с Еленой Ильиных она провела мастер-класс в Сочи перед началом работы своей Академии фигурного катания. Спортсменка демонстрировала подопечным базовые элементы на льду, а уже после выступления с удовольствием фотографировалась со всеми желающими и раздавала автографы.

"Они, большие спортсмены, оказались такими доступными, запросто что-то подсказывали, советовали, мы думали, что вокруг них прям кордон будет», — приводит «Спорт-экспресс» слова тех, кому довелось наблюдать за мастер-классом Юлии.

Добавим, что в августе прошлого года спортсменка получила квартиру в престижном районе столицы. Квадратные метры, находящиеся в Москве, спортсменке выделили владельцы одной из строительных компаний. Они сообщили, что таким образом решили поощрить талантливую фигуристку за блестящее выступление на Олимпиаде в Сочи.