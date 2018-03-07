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Двукратный олимпийский чемпион пропустит ЧМ
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию пропустит чемпионат мира 

Газета.Ru 7 марта 2018
Фото: Reuters
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю из-за травмы пропустит чемпионат мира в Милане, сообщает Reuters.
"По результатам медицинского обследования я не смогу принять участие в чемпионате мира. Я буду прикладывать все возможные усилия, чтобы как можно быстрее восстановиться", — сказал Ханю.
По сообщению Федерации фигурного катания Японии, у 23-летнего Ханю травма сухожилия на правой лодыжке. Восстановление займет три месяца.
Чемпионат мира пройдет с 19 по 25 марта в Милане.
Ранее стало известно, кто заменит Екатерину Боброву и Дмитрия Соловьева в составе сборной России на мировом первенстве.
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