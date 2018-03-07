Двукратный олимпийский чемпион пропустит ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию пропустит чемпионат мира

"По результатам медицинского обследования я не смогу принять участие в чемпионате мира. Я буду прикладывать все возможные усилия, чтобы как можно быстрее восстановиться", — сказал Ханю. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю из-за травмы пропустит чемпионат мира в Милане, сообщает Reuters

По сообщению Федерации фигурного катания Японии, у 23-летнего Ханю травма сухожилия на правой лодыжке. Восстановление займет три месяца.

Чемпионат мира пройдет с 19 по 25 марта в Милане.