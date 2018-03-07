Двукратный олимпийский чемпион пропустит ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю из-за травмы пропустит чемпионат мира в Милане, сообщает Reuters.
"По результатам медицинского обследования я не смогу принять участие в чемпионате мира. Я буду прикладывать все возможные усилия, чтобы как можно быстрее восстановиться", — сказал Ханю.
По сообщению Федерации фигурного катания Японии, у 23-летнего Ханю травма сухожилия на правой лодыжке. Восстановление займет три месяца.
Чемпионат мира пройдет с 19 по 25 марта в Милане.
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