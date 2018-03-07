«Под сомнением чемпионат мира»: Медведевой грозит операция

Фигуристка Медведева может пропустить чемпионат мира из-за операции

Главная звезда женского одиночного катания последних лет Евгения Медведева переживает нелегкий период: после поражения в борьбе за золото Олимпиады от 15-летней соотечественницы Алины Загитовой девушка столкнулась с проблемами со здоровьем. Спортсменке может потребоваться операция на ноге. Ее участие в мартовском чемпионате мира находится под угрозой. Ранее Медведева уже страдала от трещины в плюсневой кости правой стопы.

«Медведева сейчас проходит анализы по поводу травмы. Ее очень беспокоит нога. Евгения ждет результатов анализов, и после них уже можно будет сделать вывод. Возможно, Жене нужна будет операция, чтобы готовиться дальше», — цитирует серебряного призера Солт-Лейк-Сити НСН. Российской звезде фигурного катания Евгении Медведевой может понадобиться операция на ноге. Об этом сообщил хореограф спортсменки Илья Авербух, отметивший, что окончательно о необходимости хирургического вмешательства станет известно по итогам медицинского обследования.

Также Авербух сообщил, что под сомнением находится участие девушки в чемпионате мира — 2018, который пройдет в Милане с 19 по 25 марта.

Медведева является действующей победительницей мирового первенства, причем ей удавалось превосходить всех соперниц дважды подряд.

В марте 2017 года россиянка даже установила на этом турнире мировой рекорд по баллам в произвольной программе (154,40), заодно добившись нового мирового достижения по сумме баллов — 233,41. Правда, вскоре Медведева сама же побила эти показатели на командном чемпионате мира в Токио, получив оценки 160,46 и 241,31 соответственно, но это уже совсем другая история.

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) Май 27, 2017 в 11:49 PDT Да и в любом случае участие в чемпионате мира является принципиальной задачей для амбициозной спортсменки.

«Медведева сделала углубленное медицинское обследование, результаты которого будут у нее и ее тренера Этери Тутберидзе в ближайшее время. Только тогда и будет известно, поедет Женя в Милан или нет», — подытожил специалист. Авербух заверил, что окончательное решение относительно поездки Евгении в Милан будет принято примерно через неделю.

Напомним, что ранее в сезоне-2017/18 Медведева из-за проблем со здоровьем пропустила финал Гран-при и чемпионат России. Во время этого вынужденного отдыха 18-летняя фигуристка старалась хотя бы частично залечить мучавшую ее трещину в плюсневой кости стопы в преддверии зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

Вернулась на лед подопечная Этери Тутберидзе лишь незадолго до отправления в Южную Корею: Евгения выступила на чемпионате Европы, проходившем в середине января в Москве.

Однако тут ее ждало некоторое разочарование: именно на этом турнире прима мирового фигурного катания впервые за долгое время не сумела победить — по сумме программ ее обошла соотечественница Алина Загитова, которая ранее в отсутствие лечившейся от травмы Медведевой выиграла еще и финал Гран-при.

Стоит отметить, что прокаты Евгении на континентальном первенстве не были идеальными: при домашней публике девушка допустила ошибку на двойном акселе в короткой программе и не самым лучшим образом исполнила тройной лутц в произвольной. Совсем иначе получилось у Медведевой на Олимпийских играх — дебютных для юной россиянки.

Если до старта Олимпиады у некоторых еще оставались сомнения в должной форме двукратной чемпионки мира, то уже после ее выступления в короткой программе командных соревнований Игр они полностью отпали — выдающийся прокат россиянки не просто не оставил шанса соперницам, но и позволил Евгении установить новый мировой рекорд.

К сожалению, гарантировать себе золото Пхенчхана еще до старта личного женского турнира Олимпиады Медведевой не удалось —

уверенных побед подопечных Тутберидзе (в произвольной программе доминировала Загитова) не хватило, чтобы нивелировать многочисленные ошибки соотечественника Михаила Коляды , завалившего короткий прокат, где он стал лишь восьмым.

При таких вводных личный турнир фигуристок становился еще более драматичным: как минимум одна из суперфигуристок современности оставалась без наиболее значимой награды, которой, без сомнения, заслуживала.

Проиграть кому-то еще Алина и Евгения здесь могли разве что в случае огромного количества ошибок, но их, к счастью, не случилось вовсе, — прокаты россиянок получились по-настоящему идеальными.

Тем больнее было наблюдать за поражением Медведевой в борьбе за золото, — слезы Евгении после отличной произвольной программы, которая все-таки не позволила ей превзойти Загитову, и виноватый взгляд в камеру самой новоиспеченной олимпийской чемпионки, вероятно, стали самым трагичным моментом Олимпиады-2018.

Стоит отметить, что судьи в Пхенчхане были более благосклонны в оценке технической сложности программ, и тут у 15-летней Алины было серьезное преимущество — все прыжки она исполняла во второй части выступления, получая за них серьезные плюсы.

Медведева же не пошла на такое усложнение программы сразу после травмы и в этом смысле явно проигрывала. Вся надежда оставалась на артистизм, передачу музыки и красоту скольжения, по которым девушка обычно обходила свою менее опытную подругу. Но судьи остались верны себе и отдали предпочтение более техничной фигуристке.

В итоге Медведева осталась без высшей награды в спорте, завоевав два серебра — за командное и личное первенство Олимпиады-2018.

Для полноценного возвращения в борьбу за первую строчку Евгении необходимо ставить прыжки во вторую половину программы и начинать выступать в таком повышенном режиме сложности на официальных турнирах — чем раньше, тем лучше. Тем более спортсменка уже заявила, что всерьез настроена побороться за высшую ступень пьедестала почета на Олимпиаде в Пекине — 2022.

Остается надеяться, что девушка вскоре решит свои проблемы со здоровьем и сумеет составить конкуренцию лучшей на данный момент Загитовой. От этого выиграют все поклонники фигурного катания.