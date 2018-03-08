Экс-тренер Ягудина возобновил сотрудничество с Костнер

Известный российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин возобновил работу с пятикратной чемпионкой Европы итальянской фигуристкой Каролиной Костнер.
«Каролина приехала в Санкт-Петербург почти сразу после Олимпиады-2018 и сказала, что готова на любые условия, лишь бы я возобновил с ней работу», — приводит слова Мишина РИА Новости.
Он отметил, что у него очень плотный график семинаров, и 31-летняя фигуристка даже звонила в федерацию фигурного Македонии, где у меня в начале марта должен л состояться один из них, и просила перенести его на более позднее время.
«Не знаю, найду ли возможность поехать в а чемпионат мира в Милан. Проблема в том, что у меня очень плотный график семинаров. Сразу после Македонии должен лететь в ОАЭ, затем — в Польшу и Эстонию. Возможно, сумею найти возможность выкроить пару дней, но даже если нет, ничего страшного не произойдёт», — подытожил специалист.
Весь нынешний сезон Костнер работала с Мишиным, но в январе решила вернуться к прежнему тренеру Михаэлю Хуту, с которым поехала на Олимпиаду, и заняла там лишь пятое место.
Мишин на протяжении своей тренерской работы занимался с такими широко известными фигуристами как Алескей Урманов, Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, Елизавета Туктамышева и другие.
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