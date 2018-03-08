Экс-тренер Ягудина возобновил сотрудничество с Костнер

«Не знаю, найду ли возможность поехать в а чемпионат мира в Милан. Проблема в том, что у меня очень плотный график семинаров. Сразу после Македонии должен лететь в ОАЭ, затем — в Польшу и Эстонию. Возможно, сумею найти возможность выкроить пару дней, но даже если нет, ничего страшного не произойдёт», — подытожил специалист.

Он отметил, что у него очень плотный график семинаров, и 31-летняя фигуристка даже звонила в федерацию фигурного Македонии, где у меня в начале марта должен л состояться один из них, и просила перенести его на более позднее время.