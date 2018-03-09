Павлюченко/Ходыкин победили на юниорском ЧМ, все три российские пары оказались на пьедестале

В Софии продолжается юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Три российские пары лучше всех исполнили произвольную программу и заняли весь пьедестал по итогам двух программ.

Фигурное катание

София (Болгария)

Юниорский чемпионат мира Пары

Произвольная программа

1. ПАВЛЮЧЕНКО/ХОДЫКИН (Россия) — 117,41 2. МИШИНА/ГАЛЛЯМОВ (Россия) — 110,29 3. КОСТЮКОВИЧ/ЯЛИН (Россия) — 106,22 4. Лю/Митрофанов (США) — 105,71 5. Гао Юймэн/Се Чжун (Китай) — 105,15 6. Уолш/Мишо (Канада) — 103,65 1. ПАВЛЮЧЕНКО/ХОДЫКИН (Россия) — 180,53 2. КОСТЮКОВИЧ/ЯЛИН (Россия) — 167,99 3. МИШИНА/ГАЛЛЯМОВ (Россия) — 167,24 4. Гао Юймэн/Се Чжун (Китай) — 164,70 5. Лю/Митрофанов (США) — 160,09 6. Уолден/Эдвардс (Великобритания) — 158,96