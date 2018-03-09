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Павлюченко/Ходыкин победили на юниорском ЧМ, все три российские пары оказались на пьедестале
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Павлюченко/Ходыкин победили на юниорском ЧМ, все три российские пары оказались на пьедестале 

Спорт-Экспресс 9 марта 2018
В Софии продолжается юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Три российские пары лучше всех исполнили произвольную программу и заняли весь пьедестал по итогам двух программ.
Фигурное катание
София (Болгария)
Юниорский чемпионат мира Пары
Произвольная программа
1. ПАВЛЮЧЕНКО/ХОДЫКИН (Россия) — 117,41  2. МИШИНА/ГАЛЛЯМОВ (Россия) — 110,29  3. КОСТЮКОВИЧ/ЯЛИН (Россия) — 106,22  4. Лю/Митрофанов (США) — 105,71  5. Гао Юймэн/Се Чжун (Китай) — 105,15  6. Уолш/Мишо (Канада) — 103,65  1. ПАВЛЮЧЕНКО/ХОДЫКИН (Россия) — 180,53  2. КОСТЮКОВИЧ/ЯЛИН (Россия) — 167,99  3. МИШИНА/ГАЛЛЯМОВ (Россия) — 167,24  4. Гао Юймэн/Се Чжун (Китай) — 164,70  5. Лю/Митрофанов (США) — 160,09  6. Уолден/Эдвардс (Великобритания) — 158,96
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