Евгения Медведева прокомментировала слухи о своем уходе от тренера и переезде в другую страну 

Евгения Медведева Владимир Путин, Алина Загитова, Этери Тутберидзе, Евгения Медведева и Владимир Морозов Евгения Морозова и Этери Тутберидзе Фото из Instagram Евгении Медведевой Фото из Instagram Евгении Медведевой Фото из Instagram Евгении Медведевой Фото из Instagram Евгении Медведевой Фото из Instagram Евгении Медведевой Фото из Instagram Евгении Медведевой Фото из Instagram Евгении Медведевой Говорят, Евгения Медведева до сих пор не может оправиться от досады из-за того, что младшая коллега Алина Загитова обошла ее на Олимпиаде в Пхенчхане. Поэтому фигуристка якобы приняла решение сменить и тренера, и страну проживания, за которую она будет выступать впоследствии. Оказалось, что эти слухи не соответствуют истине, о чем сама Евгения сообщила в комментарии на официальном сайте Федерации фигурного катания: «Не выдумывайте того, чего нет. Займитесь делом! Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать!». Напомним, на Олимпийских играх в Южной Корее Медведева побила собственный мировой рекорд по количеству баллов, однако ее тут же затмила Алина Загитова. Многие поклонники полагают, что девушки постоянно соперничают и враждуют. Но и Женя, и Алина неустанно подчеркивают, что на самом деле тепло дружат и поддерживают друг друга. Фото: Instagram, Global Look Press