Ещё
Евгения Медведева прокомментировала слухи о своем уходе от тренера и переезде в другую страну
Далее:
Читайте также:
Ещё

Евгения Медведева прокомментировала слухи о своем уходе от тренера и переезде в другую страну 

Passion.ru 9 марта 2018
Фото: Passion.ru
Евгения Медведева Владимир Путин, Алина Загитова, Этери Тутберидзе, Евгения Медведева и Владимир Морозов Евгения Морозова и Этери Тутберидзе Фото из Instagram Евгении Медведевой Фото из Instagram Евгении Медведевой Фото из Instagram Евгении Медведевой Фото из Instagram Евгении Медведевой Фото из Instagram Евгении Медведевой Фото из Instagram Евгении Медведевой Фото из Instagram Евгении Медведевой Говорят, Евгения Медведева до сих пор не может оправиться от досады из-за того, что младшая коллега Алина Загитова обошла ее на Олимпиаде в Пхенчхане. Поэтому фигуристка якобы приняла решение сменить и тренера, и страну проживания, за которую она будет выступать впоследствии. Оказалось, что эти слухи не соответствуют истине, о чем сама Евгения сообщила в комментарии на официальном сайте Федерации фигурного катания: «Не выдумывайте того, чего нет. Займитесь делом! Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать!». Напомним, на Олимпийских играх в Южной Корее Медведева побила собственный мировой рекорд по количеству баллов, однако ее тут же затмила Алина Загитова. Многие поклонники полагают, что девушки постоянно соперничают и враждуют. Но и Женя, и Алина неустанно подчеркивают, что на самом деле тепло дружат и поддерживают друг друга. Фото: Instagram, Global Look Press
Passion.ru: последние новости
15-летняя фигуристка Алина Загитова очаровала 20-летнего хоккеиста Кирилла Капризова Ушел из жизни легендарный кутюрье Юбер де Живанши Фолловеры жестко раскритиковали Марию Шарапову за фото на фоне американского флага
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Стало известно, за что платят Акинфееву
Новая «бомба» для России от WADA19
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Прояснилась ситуация с ЧМ-201844
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение