Трусова стала чемпионкой мира среди юниоров

Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей на юниорском чемпионате мира, который проходит в Софии, сообщает ТАСС.
За короткую и произвольную программы Трусова набрала 225,52 балла.
Серебро завоевала еще одна россиянка Алена Косторная, которая показала результат 207,39 балла. Тройку лидеров замкнула японка Мако Ямасита — 195,17.
Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров. София, Болгария
Женщины
1. Александра Трусова (Россия) — 225,52,
2. Алёна Косторная (Россия) — 207,39,
3. Мако Ямасита (Япония) — 195,17,
4. Станислава Константинова (Россия) — 186,35.