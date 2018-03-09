«Царь и Бог на льду!»: Евгений Плющенко показал сложный прыжок

Фигурист Евгений Плющенко завершил свою спортивную карьеру после выступления на Олимпиаде в Сочи. Однако это не мешает ему радовать своим талантом миллионы людей. Недавнее видео в Инстаграме Плющенко всколыхнуло споры о том, что ему надо было принять участие в Олимпиаде в Южной Корее.

35-летний Евгений Плющенко принял участие в четырех Олимпиадах и дважды становился олимпийским чемпионом — в 2006 и в 2014 годах. После Олимпиады в Сочи Евгений принял решение завершить спортивную карьеру, в основном из-за множества травм и перенесенных операций. При этом Плющенко не расстался со льдом — он гастролирует с ледовым шоу и тренирует детей в своей школе фигурного катания. Недавно Евгений решил показать, как он выполняет довольно сложный прыжок — тройной аксель. Комментаторы в Сети разделились на восторженных почитателей таланта Плющенко и людей, которые недовольны тем, что он не принял участие в Олимпиаде в Корее. Напомним, что россиянин Михаил Коляда в личном первенстве сумел занять там лишь 8 место.

«Жени очень не хватает! Жаль, что он не поехал на Олимпиаду, но здоровье надо беречь!» «Надо было ехать в Корею!» «Спина уже не сломана, что такие прыжки делает? А почему на Олимпиаду не поехал?» «Евгений, вы как всегда на высоте! Без вас мужское одиночное катание стало скучным» «Царь и Бог на льду! Это невероятно, то что делает Женя, с такими тяжелейшими травмами и операциями»

Как обычно, за супруга эмоционально вступилась продюсер Яна Рудковская . «Не болела бы спина, поехал бы на пятую Олимпиаду, поверьте мне! А вот то, что он прыгает, несмотря ни на что, говорит о характере и преданности любимому делу! У него, кстати, не только спина, 15 операций человек перенёс!», — возмущенно написала Яна в комментариях к посту любимого мужа.

Отметим, что у Яны и Евгения подрастает 5-летний сын Александр, который тоже влюблен в фигурное катание и тренируется под руководством именитого отца. При этом мальчик уже практически устроил свою личную жизнь, выбрав себе невесту, кстати, тоже фигуристку. Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) Мар 7, 2018 в 9:39 PST