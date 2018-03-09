Ещё
Алексей Ягудин: надеюсь, Алина Загитова не повторит путь Липницкой и Сотниковой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алексей Ягудин: надеюсь, Алина Загитова не повторит путь Липницкой и Сотниковой 

Газета.Ru 9 марта 2018
Алексей Ягудин рассказал, есть ли у Загитовой и Медведевой задел на будущую Олимпиаду, передает сайт kp.ru.
"Вы, женщины, непредсказуемы. Мальчик созревает по одной схеме, девочка — по другой. И это сказывается на ее способности выступать. Дай бог, чтобы Женя успешно прошла эту трансформацию, ее организм меняется, для девочек это тяжело. Липницкая не смогла. У кого-то получается сделать переход от девочки в девушку успешно, не потеряв, что имел до этого. У кого-то нет.
Надеюсь, Алина Загитова не повторит путь Липницкой и Сотниковой, а продержится хотя бы еще на четыре года. И у Жени хорошие перспективы на следующие четыре года, и у Алины Загитовой. А у Этери Тутберидзе еще моложе Алины девочки уже четверные прыгают. Так что в плане женского одиночного катания можно не беспокоиться. Как мы не беспокоились несколько лет назад за наших «парников» или танцоров", — сказал он.
Газета.Ru: последние новости
Фигуристка Медведева рассказала о смене гражданства Трусова рада успешному исполнению четверных прыжков больше, чем победе на ЮЧМ Тарасова осталась в восторге от выступлений фигуристов на юниорском ЧМ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Стало известно, за что платят Акинфееву
Новая «бомба» для России от WADA19
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Прояснилась ситуация с ЧМ-201844
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение