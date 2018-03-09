Алексей Ягудин: надеюсь, Алина Загитова не повторит путь Липницкой и Сотниковой

Алексей Ягудин рассказал, есть ли у Загитовой и Медведевой задел на будущую Олимпиаду, передает сайт kp.ru.

"Вы, женщины, непредсказуемы. Мальчик созревает по одной схеме, девочка — по другой. И это сказывается на ее способности выступать. Дай бог, чтобы Женя успешно прошла эту трансформацию, ее организм меняется, для девочек это тяжело. Липницкая не смогла. У кого-то получается сделать переход от девочки в девушку успешно, не потеряв, что имел до этого. У кого-то нет.